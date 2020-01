Can Tho (VNA) – Une délégation du commandement de la garde

de l’Armée royale du Cambodge dirigée par le commandant adjoint, le général Dieng Sarun, est allée formuler ses vœux du Nouvel an lunaire 2020 (Tet de l’année du Rat) aux autorités de la ville de Can Tho (Sud).

Lors de la rencontre, le général Dieng Sarun a formulé des vœux de la santé, du bonheur et du succès aux autorités de la ville de Can Tho. Il a également souhaité que la solidarité et l’amitié entre le Cambodge et le Vietnam, et le commandement de la garde de l’Armée royale du Cambodge et la ville de Can Tho en particulier, soient éternelles.

Il a affirmé que le peuple cambodgien et l'armée royale feraient de leur mieux pour cultiver les liens avec le Vietnam.



Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Tran Quoc Trung, a déclaré que Can Tho était l'une des localités les plus actives pour resserrer l'amitié entre les deux peuples.



En effet, Can Tho envoie régulièrement ses délégations au Cambodge et accueille des délégations cambodgiennes. La ville a également noué des relations de jumelage avec la province cambodgienne de Kampong Chhnang.



Tran Quoc Trung a exprimé son espoir que l'amitié bilatérale ne cesserait de se développer dans un avenir proche. -VNA