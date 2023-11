Tel Aviv (VNA) – Une délégation de l’ambassade du Vietnam en Israël dirigée par l’ambassadeur Ly Duc Trung a rendu visite lundi 26 novembre aux étudiants vietnamiens du Centre international de formation agricole d’Arava (AICAT), dans le Sud d’Israël, à l’occasion de la trêve temporaire entre Israël et le Hamas en vigueur le 24 novembre.

La délégation de l’ambassade du Vietnam en Israël conduite par l’ambassadeur Ly Duc Trung rencontre des représentants du Centre international de formation agricole d’Arava (AICAT). Photo : VNA



Il a déclaré que la visite visait à obtenir des informations détaillées sur la sécurité des étudiants vietnamiens et les encourageait à rester en contact avec les autorités vietnamiennes et leurs familles, ainsi qu’à suivre les exigences du centre en matière d’études et les recommandations des autorités du pays hôte.



Environ 80 étudiants vietnamiens étudient à l’AICAT et tous sont désormais en sécurité.



Le diplomate a appelé les étudiants à s’entraider pour surmonter les difficultés et achever leurs cursus de formation. Il a également discuté avec les représentants de l’AICAT des mesures visant à soutenir et assurer la sécurité des étudiants et à attirer davantage d’étudiants vietnamiens au centre dans les temps à venir.



Hanni Arnon, directeur exécutif de l’AICAT, a déclaré que les étudiants font partie de la communauté sur place et qu’ils sont protégés comme les autres membres de la communauté.

L’AICAT demande aux étudiants de répondre aux signaux d’avertissement et leur recommande de ne pas quitter Arava pour le moment car l’endroit est désormais sûr.



Ces derniers temps, l’ambassade du Vietnam en Israël est restée en contact avec les étudiants vietnamiens via les réseaux sociaux, organisant des réunions en ligne pour mettre à jour la situation et les guider sur la manière de rester en sécurité.



Environ 500 expatriés vietnamiens et près de 200 étudiants, ainsi qu’un certain nombre de travailleurs temporaires, se trouvent désormais en Israël. Tous sont en sécurité car ils vivent loin des zones de conflit. – VNA