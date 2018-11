L’ambassadeur japonais Umeda Kunio remet l’Ordre du Soleil levant à Nguyen Thi Thanh Nhan. Photo: Vietnamnet.



Hanoi (VNA) - L’Ordre du Soleil levant est le titre le plus noble au Japon pour les individus méritants ayant des contributions importantes au développement de ce pays.



La docteur Nguyen Thi Thanh Nhan, présidente directrice générale du groupe Advanced International Joint Stock Company (AIC Group), est la plus jeune primée à recevoir cette distinction à partir de son institution en 1875.



L’ambassadeur japonais au Vietnam, Umeda Kunio, a décerné cette distinction à Nguyen Thi Thanh Nhan, pour ses contributions dans le renforcement des échanges culturel, économique,… entre le Japon et le Vietnam.



La docteur Nguyen Thi Thanh Nhan organise annuellement des concours éloquents et des programmes d’échanges d’étudiants vietnamiens et japonais. Notamment, elle a financé la visite de 465 étudiants vietnamiens au Japon pour découvrir la vie actuelle dans ce pays d’Asie du Nord-Est. La présidente directrice générale de l’AIC a également promu les activités de commerce et d’investissement des entreprises japonaises vers le marché vietnamien.



Auparavant, Nguyen Thi Thanh Nhan avait reçu de nombreux prix tels que « Président-directeur général avec une excellente vision sur la nation intelligente », « Initiatives, modèles et systèmes intégrés sur la nation intelligente dans le monde », « Étoile Vernadski », « Hommes d’affaires les plus typiques de l’ASEAN », etc. Elle a récemment été nommée vice-présidente de l’Académie internationale des sciences systématiques de Russie, soit la première femme d’affaires vietnamienne nommée à ce poste important. -NDEL/VNA