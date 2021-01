Une rencontre à l'occasion du Nouvel An lunaire au siège du Consulat général du Vietnam à Battambang. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Le consulat général du Vietnam dans la province cambodgienne de Battambang a organisé samedi soir une rencontre avec la communauté des Vietnamiens vivant et travaillant dans six provinces du Nord-Ouest du Cambodge (Battambang, Siem Reap, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Pursat, Pailin).

Dans l'ambiance festive, le consul général Le Tuan Khanh a adressé ses meilleurs voeux du Nouvel An lunaire aux Viet kieu.

A cette occasion, il a passé en revue les réalisations remarquables du Vietnam en 2020, notamment dans le contrôle de la pandémie de COVID-19, le maintien de la stabilité socio-politique, le renforcement de la sécurité et de la défense, le développement des affaires étrangères.

Il a également rappelé le développement des relations de bons voisinage entre le Vietnam et le Cambodge en tous domaines. Les deux parties ont ratifié et publié les cartes topographiques des frontières Vietnam-Cambodge et les documents juridiques qui ont reconnu le résultat de la démarcation et du bornage de la frontière terrestre Vietnam-Cambodge. En outre, le commerce bilatéral a atteint 5,3 milliards de dollars en 2020. Le Vietnam est devenu le 5e investisseur étranger du Cambodge, avec 216 projets d'un fonds total inscrit de plus de 3,2 milliards de dollars.

Le Tuan Khanh a également apprécié les contributions actives des entreprises vietnamiennes au Cambodge au développement du pays d'accueil et au renforcement de la solidarité et de l'amitié entre les deux pays.

Auparavant, le consulat général du Vietnam à Battambang en collaboration avec l'Association Khmers-Vietnam de la province de Battambang a offert des cadeaux aux démunis, à l'approche du Nouvel An lunaire. -VNA