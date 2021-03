Duong Tan Hau. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 30 mars, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a ouvert le procès en première instance du steward Duong Tan Hau pour "propagation d’une épidémie contagieuse dangereuse" selon l’article 240 du Code pénal de 2015.

Duong Tan Hau, né en 1992, était le 1.342e patient de COVID-19 au Vietnam et a été guéri. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis.

L'acte d'accusation indique que les actes de Hau étaient particulièrement graves, menaçant la société, portant atteinte directement à la sécurité et à la santé de la communauté.

Selon l'acte d'accusation, le 14 novembre 2020, Duong Tan Hau, steward de Vietnam Airlines, était membre de l’équipage d’un vol rapatriant des Vietnamiens du Japon. Dès le retour au Vietnam, pendant sa période de quarantaine dans un établissement de Vietnam Airlines, il a rencontré deux autres agents de bord.

Avec deux tests négatifs, Hau a été autorisé à se mettre en quarantaine à son domicile dans l’arrondissement de Tan Binh, à Ho Chi Minh-Ville. Cependant, Hau n’a pas respecté l’auto-quarantaine et est sorti pour rencontrer un ami et passer un test d'anglais à l'Université Hutech.

Le 28 novembre, Duong Tan Hau a été testé positif au coronavirus. Son ami et deux agents de bord qu’il avait rencontrés ont tous été contaminés par le virus. Deux autres personnes ayant eu des contacts étroits avec son ami ont également été testées positives.

Selon l'acte d'accusation, les actes de Hau ont causé des dommages matériels et immatériels. Les pertes matérielles ont été estimées à plus de 4,47 milliards de dôngs (193 800 dollars). La quarantaine a dû être imposée à plus de 2 000 personnes dans la ville. -VNA