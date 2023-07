Le réalisateur Oscar Duong, la directrice exécutive de TAICCA, Joyce Tang (centre) et la productrice Hang Trinh - Photo : NVCC

Séoul (VNA) - Le seul projet de film vietnamien Panacée (nom anglais : Sesame Has Its Soul) vient de remporter un prix au 27e Festival international du film fantastique de Bucheon (BIFAN), le plus grand événement du genre du film fantastique, tenu récemment en République de Corée.Ce film du réalisateur Oscar Duong et de la productrice Hang Trinh a reçu le prix TAICCA de l’Agence de contenu créatif de Taïwan dans la catégorie It Project (la catégorie de compétition pour les projets de films en phase de développement de contenu) de NAFF - une branche du cadre BIFAN.Le 27e Festival du film BIFAN 2023 déroulé du 29 juin au 9 juillet a attiré la participation de 262 films de 51 pays.Vu le jour en 1997, le Festival international du film BIFAN est considéré comme le symbole de la ville de Bucheon et est un festival de cinéma spécialisé dans le genre fantastique, attirant de nombreux cinéastes ainsi que des cinéphiles du septième art. -VNA