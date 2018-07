Un numéro artistique présenté lors du programme "Màu hoa đỏ" . Photo: http://toquoc.vn



Hanoï (VNA) – Un programme artistique intitulé "Màu hoa đỏ" (Couleur de fleur rouge) a eu lieu dans la soirée du 20 juillet à Hanoi, en l’honneur de la 71e Journée des invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).

Cet événement, organisé annuellement par le journal en ligne du Parti communiste du Vietnam, s'inscrivait dans les activités de reconnaissance envers les invalides de guerre et les martyrs qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et la liberté de la Patrie conformément à l’adage national: "Quand on boit de l’eau, on pense à la source".

Lors de cette soirée, le comité d’organisation a remis de nombreux cadeaux aux blessés de guerre, aux Mères vietnamiennes héroïnes, aux familles méritoires qui rencontrent des difficultés dans la vie.



Remise des cadeaux aux blessés de guerre, aux Mères vietnamiennes héroïnes et aux familles méritoires envers la révolution. Photo: http://toquoc.vn



Cette 11ème édition de "Màu hoa đỏ" a compris trois parties avec des célèbres chansons… Elle a vu la participation d’artistes de renom tels que l’"Artiste du peuple" Quang Tho, les "Artistes émérites" Quoc Hung et Phuong Thao, Lan Anh, Tan Nhan…



Organisé pour la première fois en 2008, au cours de ces dix dernières années, le programme a mobilisé plus de 47 milliards de dongs, a remis près de 17.000 livrets de caisse d’épargne, a construit 610 maisons et a offert des milliers de bourses d’études aux familles des invalides de guerre et des Morts pour la Patrie, aux blessés de guerre, aux Mères vietnamiennes héroïnes, aux familles méritoires envers la révolution vivant dans une situation difficile. -VNA