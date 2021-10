Le prof.-docteur Vladimir Kolotov, directeur de l'Institut d'études Hô Chi Minh, relevant de l'Université de Saint-Pétersbourg. Photo: QDND

Hanoï (VNA) - Récemment, la Maison d'édition "Politique nationale - Vérité" a publié le livre bilingue vietnamien-russe "Sur l'art de la guerre - Sun Tzu" du président Ho Chi Minh.

La traduction russe a été réalisée par le professeur et docteur Vladimir Kolotov, directeur de l'Institut d'études Hô Chi Minh, relevant de l'Université de Saint-Pétersbourg.



Ce livre se compose de deux ouvrages qui ont été profondément compilés et rédigés par le président Ho Chi Minh au début de la résistance contre les colonialistes français. Ce sont des documents précieux utilisés non seulement à des fins militaires, mais aussi dans de nombreux autres domaines tels que la diplomatie, l'économie, la politique, la culture...



Parlant de la raison et l’inspiration de traduire ce livre en russe, M. Vladimir Kolotov a partagé: "Le président Ho Chi Minh est connu dans le monde d'abord comme un homme politique exceptionnel, le fondateur du Parti communiste du Vietnam et de la République démocratique du Vietnam. Cependant, peu d'étrangers connaissent encore ses importantes contributions au développement de la science militaire au Vietnam. Certains collègues occidentaux ne comprennent même pas pourquoi les généraux du Vietnam considèrent toujours le président Ho Chi Minh comme un maître de la théorie militaire. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le vietnamien et les œuvres sur la théorie militaire de Ho Chi Minh".

"Autant que je sache, ses œuvres n'ont jamais été traduites en langues étrangères. Donc ma traduction russe est la première. J’espère que des collègues d’études dans le domaine du Vietnam dans d'autres pays seront également intéressés par cette question et traduiront ce livre dans de nombreuses autres langues", a dit le professeur russe.

"Je crois que la publication de ce livre en russe aidera les lecteurs à mieux comprendre la stature d'une figure aussi marquante de l'histoire vietnamienne comme Ho Chi Minh, qui a apporté une contribution très importante au développement de la science militaire du Vietnam", a-t-il exprimé.



Le professeur a aussi remarqué que les lecteurs qui ont soigneusement étudié cette traduction russe comprendront les tactiques et l’art de guerre de Sun Tzu et du président Ho Chi Minh, et apprendront la capacité d'apprécier et de valoriser la paix, et d'apprendre le principe de base: la victoire sans guerre. -CPV/VNA

