Moscou (VNA) - Le Vietnam et la Russie ont discuté de la mise en œuvre des contenus de l’Année croissée Russie-Vietnam, lors d’une rencontre tenue jeudi 23 mai à Moscou dans le cadre de la visite officielle du 21 au 23 mai en Russie du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

Le vice-Premier ministre vietnamien Trinh Dinh Dung s’est félicité des activités de promotion du commerce et des investissements qui seront organisées dans les deux pays, mettant en relation leurs localités et élargissant la coopération bilatérale au niveau tant national que provincial, local et entrepreneurial.Au menu figurent notamment l’Expo Vietnam-Russie 2019 et le Forum des entreprises Vietnam-Russie vers la fin de cette année à Hanoi, promettant d’enchaîner les succès de l’exposition en 2017 à laquelle ont participé 123 entreprises russes représentant 25 localités russes.Le dirigeant vietnamien a indiqué que les relations de coopération économique, commerciale et d’investissement reposaient sur une bonne amitié traditionnelle, mais qu’elles devaient être renforcées davantages pour traduire l’orientation principale du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a rencontré mercredi 22 mai le vice-Premier ministre russe Maxim Akimov, président du sous-comité russe du Comité intergouvernemental Russie-Vietnam sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (à droite) avec son homologue russe Maxim Akimov, le 23 mai à Moscou. Photo : VNA

Ils ont constaté avec joie que les ministères, branches et organes concernés continuaient de travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre les tâches essentielles élaborées de la Commission intergouvernementale Vietnam-Russie depuis sa 21e réunion en octobre 2018.Le commerce entre le Vietnam et la Russie en 2018 a progressé de 28,6% par rapport à 2017 pour atteindre 4,57 milliards de dollars.Saluant ces résultats, les deux vice-Premiers ministres ont convenu de demander aux ministères, aux branches et aux localités des deux pays de poursuivre leur collaboration étroiite dans le cadre de la Commission intergouvernementale Vietnam-Russie, de créer des conditions plus favorables aux entreprises vietnamiennes et russes pour promouvoir la coopération et l’investissemnent, notamment dans les domaines forts de chaque partie.Ils se sont également mis d’accord pour bien coordonner l’organisation des activités de l’Année du Vietnam en Russie et de l’Année de la Russie au Vietnam à l’occasuin du 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d’amitié Vietnam-Russie et du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.Officiellement lancée mercredi 22 mai par les Premiers ministres vietnamien Nguyên Xuân Phuc et russe Dmitri Medvedev, l’Année croisée Vietnam-Russie devra, avec ses activités commerciales et culturelles dans les deux pays, contribuer à renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie. – VNA