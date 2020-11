Hanoi (VNA) – La cérémonie de remise des prix du concours d’écriture "Hanoi en moi" s’est tenue samedi 31 octobre dans la capitale. Une cérémonie a été organisée par l’Union des organisations d’amitié de Hanoi.

La présidente de l’Union des organisations d’amitié de Hanoi, Nguyên Lan Huong, remet le premier prix au Palestinien Saleem Hammad. Photo : CVN

Le premier prix a été décerné au Palestinien Saleem Hammad ; deux 2e prix à Nilov Roman, premier secrétaire de l’ambassade de Russie au Vietnam, et à Nguyên Thi Trâm, une Vietnamienne résidant en Allemagne ; trois 3e prix à Pascoela Barreto dos Santos, ambassadeur du Timor-Leste ; à Chansida Inkhavilay, secrétaire de l’ambassade du Laos ; et au Japonais Okabe Chikara ; et dix prix d’encouragement aux participants venus de Colombie, d’Inde, d’Indonésie, de France, des Philippines, de Mozambique et du Laos.Le concours intitulé "Hanoi en moi" visait à sensibiliser au patriotisme et à la fierté nationales, à renforcer la compréhension mutuelle et la solidarité entre le peuple vietnamien en général, les Hanoiens en particulier, et les amis internationaux, a affirmé Nguyên Lan Huong, présidente de l’Union des organisations d’amitié de Hanoi (HAUFO - Hanoi Union of Frienship Organisations). Cet événement a aussi marqué le 1010e anniversaire de Thang Long - Hanoi (1010-2020).Amours destinés à la capitale vietnamienne"Les dossiers ont été écrits en vietnamien ou en anglais, voire certaines compositions écrites en deux langues. Parmi les participants, de nombreux étrangers ont écrits leurs œuvres en vietnamien", a informé Trân Doàn Lâm, directeur de la Maison d’éditions Thê Gioi (Monde) et membre du jury. Et d’ajouter que les compositions ont reflété tous les aspects de la vie de la capitale, les impressions, les souvenirs et les sentiments des auteurs à propos de Hanoi.