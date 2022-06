Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Sécurité publique a promulgué le 29 juin une circulaire concernant les modèles de passeport ordinaire et de documents de voyage.

À partir du 1er juillet 2022, un nouveau modèle de passeport ordinaire sera disponible pour les citoyens vietnamiens.

Le nouveau modèle comprendra des images de paysages typiques du pays dont la baie d’Ha Long, l'ancienne cité impériale de Huê, les Temples des rois fondateurs Hung, la vieille ville de Hoi An, le site de My Son, le quai de la Maison du Dragon... Ce design présentera bien la tradition, l’histoire et la culture du Vietnam.

Au-delà de son esthétique retravaillée, le passeport ordinaire posséderont désormais des éléments de sécurité difficiles à contrefaire. -VNA