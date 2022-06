Pratique collective de yoga à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une rencontre collective de yoga réunissant un millier de participants a eu lieu le 21 juin, dans la rue piétonne de Nguyên Huê, à Hô Chi Minh-Ville, à l’occasion de la 8e Journée internationale du Yoga (le 21 juin) et du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – Inde.

Placée sous le thème "Le Yoga pour l’humanité", la 8e Journée internationale du Yoga met en valeur l'esprit communautaire de l'humanité vers un mode de vie durable en harmonie avec la Terre dans le contexte de reprise mondiale des activités après la pandémie de COVID-19, a déclaré le consul général indien Madan Mohan Sethi lors de l’événement à Hô Chi Minh-Ville.

La célébration annuelle de cette journée vise à sensibiliser le public de par le monde aux nombreux bénéfices corporels et psychologiques du yoga. Le Yoga connecte les gens, équilibre la vie et maintient un bon esprit et un bon physique, a-t-il ajouté.

Dô Viêt Hà, de l'Union des organisations d’amitié de la ville, a affirmé que cette rencontre collective de yoga réunissant un millier de personnes témoigne de l’esprit de ce sport, apportant un nouveau souffle vital aux pratiquants.

La manifestation a été organisée conjointement par le consulat général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville et l'Union des organisations d’amitié de la ville.

Le premier événement marquant la Journée internationale du Yoga 2022 au Vietnam a été organisé le 29 mai à la pagode de Tam Chuc, province de Ha Nam (Nord). L'événement à Hanoï a eu lieu le 18 juin dans le jardin Ly Thai To dans l’arrondissement de Hoan Kiem.

La Journée internationale du Yoga a été également célébré dans l’ensemble du pays, dont Hanoï, Da Nang, Vinh Phuc, Thanh Hoa, Quang Ninh, Lao Cai, Thua Thien-Hue, Quang Nam, Ho Chi Minh-Ville, Can Tho, Khanh Hoa, Binh Thuan, Ninh Thuan, Dak Nong, Dong Thap, Dak Lak, Phu Yen, Tien Giang, Soc Trang, Ba Ria-Vung Tau, Dong Nai, Binh Dinh, An Giang.

En 2022, le Vietnam a été sélectionné par le gouvernement indien comme l'un des pays inclus dans le programme Global Yoga Ring ou Guardian Ring. Plus précisément, le 21 juin, la Télévision nationale indienne Doordarshan a retransmis en direct les célébrations de la Journée internationale du Yoga dans le monde entier. Dans ce but, un grand événement a été organisé en baie d'Ha Long par l’ambassade d'Inde et la province de Quang Ninh.

En 2014, l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) a proclamé le 21 juin Journée internationale du yoga à la demande du Premier ministre indien Narendra Modi. -VNA