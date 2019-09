Photo : internet

Hanoï (VNA) - Le Festival international de la mode et de la beauté du Vietnam 2019 (Vietnam International Fashion & Beauty Festival – VIFBF) aura lieu du 11 au 15 décembre au Centre des expositions internationales ICE à Hanoï.

Une information communiquée lors d’une conférence de presse tenue le 21 septembre dans la capitale.

Cet événement, le plus grand festival de la mode et de la beauté du Vietnam, est co-organisé par Vietnam Exhibition Fair Center (VEFAC – Centre des foires-expos du Vietnam), le groupe du textile-habillement du Vietnam (VINATEX) et la société par actions N Group Media. Environ 20.000 visiteurs sont attendus.

Placé sous le thème « Inspiration de la mode et beauté des temps », cet événement sera inauguré par un défilé réunissant des marques de renom du pays et de l’étranger.

Ce festival réunira plus de 200 stands de labels et stylistes renommés du Vietnam, de République de Corée, d’Indonésie, de Chine... De nombreuses activités sont prévues dont des causeries sur la mode, sur la beauté, la finale du concours « The Best Fashion Designer » (Le meilleur créateur de mode), un programme de télé-réalité dénommé "Super petits mannequins du Vietnam 2019" réunissant plus de 4.000 enfants avec un total des primes s’élevant à un milliard de dôngs.-VNA