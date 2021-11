Photo: La page Facebook de « The Eternal Springtime »

Hanoï (VNA) - Le documentaire de 26 minutes "The Eternal Springtime" (L'éternel printemps) du réalisateur vietnamien Viet Vu a rempli les critères des nominations aux Oscars 2022 du Meilleur court métrage documentaire.

Le film vient de remporter le Grand Prix Documentary Short au 66e Festival international du film de Cork. Les lauréats des catégories Grand Prix Irish Short (Grand Prix pour le meilleur court métrage irlandais), Grand Prix International Short (Grand Prix pour le meilleur court métrage international) et Grand Prix Documentary Short (Grand Prix pour le meilleur court métrage documentaire) du Festival se qualifient immédiatement pour la longue liste des Oscars pour les catégories Court métrage d'animation, Court métrage d'action en direct et Court métrage documentaire. La liste finale des nominations des Oscars sera retirée de cette liste.

Avant être récompensé, "The Eternal Springtime" a été présenté en première au Festival international du film de Rotterdam et a participé à de nombreux festivals de cinéma en Ukraine, en Chine et en Azerbaïdjan.

Viet Vu est le seul cinéaste vietnamien sélectionné pour le SEAFIC Seed Lab, géré par le Southeast Asia Fiction Film Lab (SEAFIC). SEAFIC vise à faire progresser, renforcer et affiner la qualité des scénarios et des projets de longs métrages de cinéastes talentueux de la région de l'Asie du Sud-Est. SEAFIC Seed Lab étend cette mission en aidant les réalisateurs de courts métrages à explorer leurs voix de réalisateur avant de développer leurs premiers scripts de long métrage. -VNA