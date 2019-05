Le club de Sichuan (Chine) sacré champion du 13e tournoi international de volley-ball féminin Coupe VTV9. Photo: VNA



Kiên Giang (VNA) - En battant en finale le club américain de BIP sur le score de 3 sets à 0, le 19 mai à la ville de Rach Gia, province de Kiên Giang (Sud), le club chinois de Sichuan a remporté le 13e tournoi international de volley-ball féminin Coupe VTV9 Binh Diên 2019.

Avec ce titre, la sélection chinoise a également reçu une prime de 15.000 dollars, et le club BIP, une prime de 10.000 dollars.

Plus tôt dans la journée, l’équipe U23 de Thaïlande et VTV Binh Diên Long An s’étaient affrontées dans le match de la troisième place. Elles se sont imposées dans un match en cinq sets.

Co-organisé par la chaîne de télévision VTV9, le comité populaire de la province de Kiên Giang et la compagnie par actions d’engrais Binh Diên, l'événement a réuni huit équipes.

Le 14e tournoi international de volley-ball féminin Coupe VTV9 Binh Diên aura lieu en 2020 dans la ville de Buôn Ma Thuôt, province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre). -VNA