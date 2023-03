Cérémonie d'ouverture du Centre d'employabilité francophone de Da Nang. Photo: VNA Cérémonie d'ouverture du Centre d'employabilité francophone de Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La cérémonie d'ouverture du Centre d'employabilité francophone de Da Nang (CEF Da Nang) a été organisée le 7 mars par l'Université de Da Nang en collaboration avec l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF).Le recteur de l'Université de Da Nang, Nguyen Ngoc Vu, a déclaré que le CEF Da Nang était le résultat spécifique de la coopération à long terme entre l'Université de Da Nang et l'AUF. L'ouverture du CEF Da Nang contribue à soutenir l'Université de Da Nang pour relever les défis concernant la qualité de la formation, la recherche et l’administration universitaire, l'insertion professionnelle et la création d'emplois pour les étudiants après l'obtention de leur diplôme. Les relations de coopération seront resserrées entre l'AUF et l'Université de Da Nang ainsi que ses écoles membres.Selon un représentant de l'AUF, le CEF Da Nang est l'un des trois CEF au Vietnam (après Hanoi et Ho Chi Minh-Ville), l'un des neuf CEF établis par l'AUF dans sept pays d'Asie-Pacifique (le Cambodge, le Laos, la Mongolie, la Thaïlande, la Chine, le Vanuatu et le Vietnam). Ce centre est conçu selon les standards internationaux, déployant des activités autour des axes principaux : conseil, information et accompagnement dans la recherche d'emplois; formation aux compétences non-techniques; certification professionnelle et entrepreneuriat.L'AUF a été créée il y a plus de 60 ans, disposant d'un réseau connecté d'universités, de collèges, d'instituts et de centres à travers le monde. Dotée de plus de 1.000 membres dans près de 120 pays, l’AUF soutient le développement du système éducatif. L'Université de Da Nang est membre officiel de l'AUF depuis 1995. -VNA