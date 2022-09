L'ancien vice-ministre de la Santé Cao Minh Quang. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Un ancien vice-ministre et des responsables d’entreprise seront poursuivis pour leur rôle présumé dans l’affaire d’achat de matières premières pour la fabrication de Tamiflu et de médicaments à la substance active oseltamivir phosphate contre la grippe A/H5N1 en 2006.



Selon l’acte d’accusation émis vendredi 9 septembre par le Parquet populaire suprême, l’ancien vice-ministre de la Santé Cao Minh Quang devra répondre d’"atteintes graves aux biens de l’Etat par manquement aux obligations professionnelles".



Le même chef d’accusation pèse également contre l’ancien chef du Département du plan et des finances du ministère de la Santé Duong Huy Liêu et l’ancien directeur adjoint de l’Administration des médicaments du Vietnam du ministère de la Santé Nguyên Viêt Hung



Quatre autres anciens responsables de la Compagnie pharmaceutique Cuu Long, dont son ancien directeur général Luong Van Hoa et son ancien directeur général adjoint Nguyên Thanh Tong, seront poursuivis pour "abus de pouvoir dans l’exercice des missions publiques".



La Compagnie pharmaceutique Cuu Long a été créée en avril 2006. Elle est détenue à 51,07% par l’Etat avant de devenir une compagnie par actions à capital entièrement privé.



Chargée par le ministère de la Santé de produire l’Oseltamivir, elle a importé 520 kg de matières premières entre février et avril 2006 pour 9,1 millions de dollars auprès de la société singapourienne Mambo à laquelle elle en a payé 5,25 millions de dollars.



Il est reproché à l’ancien vice-ministre Cao Minh Quang de ne pas avoir ordonné la vérification d’un rapport présenté par Nguyên Viêt Hung faisant état d’un montant impayé de 3,848 millions de dolars que la Compagnie pharmaceutique Cuu Long aurait dû encore à son fournisseur. – VNA