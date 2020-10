Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les villes et provinces doivent continuer de suivre strictement les directives du Secrétariat du Comité central du Parti, du Premier ministre, du vice-Premier ministre et du Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, du Comité national de réponse aux incidents, aux catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetage du Vietnam, pour faire face au typhon Saudel.

C'est ce qu'a conclu Vu Xuan Thanh, chef adjoint du Bureau du Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, également directeur général adjoint de l'Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, lors d'une réunion à Hanoï pour discuter des mesures de lutte contre le 8e typhon de l'année, dénommé Saudel.

L'état-major des gardes-frontière doit collaborer avec le Département général de l'aquaculture du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les localité pour suivre de près l'évolution du typhon, inciter les bateaux de pêche à éviter les zones dangereuses, etc.

Le même jour, le Comité national de réponse aux incidents, aux catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetages remettra 59 tonnes d'aliments secs, 200 générateurs électriques et 200 canoës aux provinces du Centre.

Mercredi matin, le Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles a reçu 30 tonnes des marchandises de secours du Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire sur la gestion des catastrophes (AHA Centre), destinées aux provinces de Thua Thien-Huê et de Quang Tri.

Le même jour, la 4e Zone militaire de l'Armée populaire a offert 13 tonnes d'aliments secs, un tonne de riz, 41 canoës, 270 gilets de sauvetage, 3.500 imperméables, 15 tentes, 1.800 masques, etc. aux localités du Centre touchées par des inondations. -VNA