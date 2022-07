Les couvertures de trois livres bilingues allemand-vietnamien présentés à Berlin le 24 juillet. Photo : VNA

Berlin (VNA) - Ngo Thi Bich Thu, enseignante de langue vietnamienne à plusieurs universités en Allemagne, et son mari, professeur et docteur Martin Großheim, ont présenté le 24 juillet à Berlin leurs trois livres bilingues allemand-vietnamien.

Parmi ces trois livres, le « Die Heuschrecke tritt den Elefanten oder David gegen Goliath » (La sauterelle donne un coup de pied à l'éléphant ou David contre Goliath), présente 1.500 idiomes et proverbes courants des deux pays. C’est le premier livre bilingue d'idiomes et de proverbes publié en Allemagne.

Les deux autres, baptisés « Modernes Vietnamesisch 1 » et « Modernes Vietnamesisch 2 » (Vietnamien moderne 1 et Vietnamien moderne 2), facilitent l’apprentissage du vietnamien pour toutes les quatre compétentes (compréhension orale – expression orale – compréhension écrite – expression écrite). Ils fournissent également des connaissances sur la culture et les dernières informations sur le Vietnam dans plusieurs domaines.

Ces ouvrages sont le fruit d’un travail de près de 10 ans de Ngo Thi Bich Thu et son mari.

Selon le professeur et docteur Martin Großheim, c’est la première fois que ces livres sont officiellement présentés. Ils ont été publiés il y a un certain temps et sont actuellement utilisés pour enseigner le vietnamien dans certaines universités en Allemagne. -VNA