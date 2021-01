Photo : VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a ouvert mardi matin 5 janvier le procès en première instance de trois hommes pour propagande contre l’État de la République socialiste du Vietnam.

Pham Chi Dung, né en 1966 et domicilié à Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Tuong Thuy, né en 1950 à Nam Dinh et domicilié à Hanoï, et Lê Huu Minh Tuân, né en 1989 à Dak Lak et domicilié à Quang Nam, sont impliqués dans une affaire de "production, détention, diffusion ou propagation d’informations, de documents, de produits ayant un contenu opposable à l’Etat de la République socialiste du Vietnam", en vertu de l’article 117 du Code pénal de 2015.

Selon le Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville, de 2014 à novembre 2019, Pham Chi Dung, Nguyên Tuong Thuy et Lê Huu Minh Tuân ont créé et géré une organisation intitulée "Hoi nha bao doc lap Viet Nam" (Association des journalistes indépendants du Vietnam), un site Internet et un blog baptisé "Viet Nam Thoi Bao" pour publier et diffuser des articles dont le contenu défigure les politiques du Parti et les lois de l’État.

En outre, Pham Chi Dung a signé des contrats pour écrire des articles et répondre aux interviews de sites et médias étrangers dans le but de changer le régime politique au Vietnam.



Le 21 novembre 2019, Pham Chi Dung a été arrêté par la Police de Hô Chi Minh-Ville ; Nguyên Tuong Thuy, le 23 mai 2020 et Lê Huu Minh Tuân, le 12 juin 2020. L’enquête s’est terminée le 15 octobre 2020. -VNA