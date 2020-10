La ville de Ben Tre est reconnue pour avoir satisfait aux normes de Nouvelle ruralité. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a récemment signé les décisions concernant la reconnaissance de trois districts et villes des provinces de Ben Tre et de Long An (Sud) comme ayant satisfait aux normes de Nouvelle ruralité.

Plus précisément, le Premier ministre a reconnu la ville de Ben Tre, le district de Cho Lach de la province de Ben Tre et la ville de Tan An de la province de Long An d’avoir accompli la tâche d’édification de la Nouvelle ruralité.

Après dix ans (2011-2020) de mise en œuvre du Programme cible national sur l’édification de la nouvelle ruralité, la ville de Ben Tre a mobilisé près de 570 milliards de dôngs. Le revenu moyen annuel par habitant dans six communes conformes aux normes imposés a atteint 45,91 millions de dôngs par an, en hausse de 27,2 millions par rapport à 2011. La vie des habitants s’est vue largement améliorée. Le taux de foyers pauvres en 2019 dans six communes était réduit à 0,78% contre 3,29% en 2011.

Pour la période 2016-2020, le district de Cho Lach compte désormais dix communes répondant aux normes de la Nouvelle ruralité. Le revenu annuel moyen par habitant des dix communes du district a augmenté de 29 millions de dôngs par rapport à celui en 2011. Le taux de foyers pauvres, quant à lui, a diminué de 7,71%, le taux de couverture de l'assurance-santé a bondi de 62%.

La ville de Tan An compte 9 quartiers et 5 communes. Après neuf ans de l'édification de la Nouvelle ruralité, la physionomie de la ville s’est améliorée. Le revenu moyen annuel par habitant est estimé à environ 60 millions de dôngs par an. -VNA