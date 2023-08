Photo d'illustration: baochinhphu.vn Photo d'illustration: baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) – L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a rendu publique une liste des portes-frontières internationales de 13 aéroports qui permettent aux étrangers d'entrer au Vietnam et de sortir du pays avec des visas électroniques.



La liste comprend les portes-frontières des aéroports de Noi Bai, Cat Bi, Van Don, Tho Xuan, Dong Hoi, Phu Bai, Phu Cat, Da Nang, Cam Ranh, Tan Son Nhat, Lien Khuong, Can Tho et Phu Quoc.



Cette liste a été annoncée dès la publication de la Résolution n° 127/NQ-CP du gouvernement, qui permet de délivrer des visas électroniques aux citoyens de tous les pays et territoires.



En outre, la Résolution n° 128/NQ-CP a été publiée le 14 août, modifiant la Résolution n° 32/NQ-CP du 15 mars 2022 sur l'exemption de visa pour les citoyens de certains pays.



La Résolution n° 128/NQ-CP concerne l'exemption de visa pour les citoyens de 13 pays : Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Russie, Japon, République de Corée, Danemark, Suède, Norvège, Finlande et Biélorussie, avec une période de séjour temporaire de 45 jours à compter de la date d'entrée, quel que soient le type de passeport et le but de l'entrée, sur la base de la satisfaction de toutes les conditions d'entrée prescrites par la loi vietnamienne. Ainsi, la période de séjour temporaire pour les citoyens des pays ci-dessus passe de 15 jours à 45 jours. -VNA