Hanoï (VNA) - Au premier semestre de l'année, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a réalisé un chiffre d'affaires dégagé du transport de passagers estimé à près de 19.000 milliards de dôngs, en hausse de 17% par rapport à la même période de l’an dernier. Ses revenus annexes ont atteint quelque 5.430 milliards de dôngs, + 43%.



Une part de plus en plus grande des revenus des compagnies aériennes provient de ce que l’on appelle "ancillary revenues" (revenus annexes, auxiliaires ou accessoires), c’est-à-dire les services supplémentaires offerts en plus des ventes traditionnelles de billets d’avion.



Ainsi, entre janvier et juin 2019, les revenus accessoires de Vietjet ont atteint 5.429 milliards de dôngs, soit une hausse de 43% par rapport à la même période de l’an dernier, et ceci grâce à l’augmentation du nombre de passagers pour ses vols internationaux, selon son dernier rapport rendu public le 20 septembre.



Les revenus auxiliaires représentent donc 27% du chiffre d’affaires total de Vietjet.



Selon l'annuaire 2019 de CarTrawler, plateforme de voyage en ligne BtoB dédiée aux entreprises, sur les revenus additionnels de 76 compagnies aériennes, Vietjet se positionne 12e.



Conformément au modèle de développement durable des compagnies aériennes à bas prix (low-cost carrier ou low-cost airline - LCC), les recettes annexes constituent un atout pour leur succès du fait des marges bénéficiaires élevées.



Afin d’élargir l’écosystème de services et le développement durable, Vietjet mettra en opération des services d’atterrissage terrestre à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï, à compter de 2020. Cela apportera des avantages à la compagnie ainsi qu’à ses passagers avec l’amélioration de la qualité des services, la hausse de la valeur ajoutée des services auxiliaires.



Vietjet ambitionne de figurer parmi le Top 5 des compagnies aériennes en termes de revenus accessoires dans un futur proche.-CVN/VNA