Hanoi (VNA) – De nombreuses écoles ont été construites dans les régions montagneuses sur l’ensemble du pays. Un projet moteur qui favorise la scolarisation des élèves en situation difficile.

Cérémonie d’inauguration de Ngai Thâu, antenne de l’École maternelle de Dên Thàng, province de Lào Cai (Nord). Photo : LC/CVN

À Ngai Thâu, nouvelle antenne de l’école maternelle de Dên Thàng, province de Lào Cai (Nord), la joie se lit sur les visages des enseignants et des élèves. Inauguré il y a peu, cet établissement possède deux salles de classe, deux toilettes, le bureau des enseignantes, une cuisine… Cependant, pour les petits, c’est la cour d’école qu’ils préfèrent.Ngô Anh Tuân, fondateur du club "Mùa dông âm", a fait savoir que cette antenne fut construite une première fois en bois et s’est effondrée à cause des crues en juin 2018.Une cinquantaine d’élèves devaient étudier dans une salle de classe étroite même lorsque la température chutait en-dessous de 0°. Sans électricité, le bureau des enseignantes était devenu un logement pour trois d’entre elles. La cour n’était qu’un terrain vague.Des efforts qui portent leurs fruitsFace aux difficultés, les jeunes de "Mùa dông âm", en coopération avec l’Association des jeunes du district de Bat Xat, ont récolté 370 millions de dôngs pour sa reconstruction.Le chantier qui a débuté en juillet 2018, fut très difficile en raison de glissements de terrain causés par les pluies et les crues. Du centre de la commune de Dên Thàng au village de Ngai Thâu, le trajet de 10 km était semé d’éboulements, de tronçons serpentés… Cependant, grâce aux efforts fournis, l’école a été inaugurée fin 2018.La nouvelle école sera un moteur pour les enseignantes et les élèves. "Elle permettra de faire face aux conditions climatiques inclémentes de la région montagneuse de Ngai Thâu où parmi 83 foyers, 93 % sont pauvres", a partagé Trân Thi Vân, directrice de l’école maternelle de Dên Thàng."Mùa dông âm", un fonds humanitaire à but non lucratif, vise à améliorer les conditions de vie et d’apprentissage des élèves dans les régions reculées. "Il y a treize ans, en arrivant dans cette région septentrionale reculée, j’ai été marqué par le souvenir d’une fillette avec peu de vêtements, une blessure au pied qui s’amusait en portant un bébé sur son dos", se souvient Ngô Anh Tuân.Après être retourné à Hanoï, il décide de créer une collecte de vêtements, livres et de fonds afin de reconstruire l’école en faveur des enfants défavorisés. Jusqu’à présent, "Mùa dông âm" est venu en aide à 13.000 élèves en situation difficile dans les provinces du Nord : Hà Giang, Cao Bang, Lào Cai et Quang Binh (Centre)… Le projet de construction de toilettes a été déployé dans sept internats afin d’améliorer les conditions d’hygiène des élèves et notamment des filles.Une volonté philanthropique