L'ambassadeur Vu Quang Minh remet le drapeau de l'ASEAN et transmet le rôle de présidence tournante du BAC à l'ambassadrice du Brunei , Pengiran Krtini Pengiran Tahir. Photo: VNA

Berlin (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, actuellement président tournant du Comité de l'ASEAN à Berlin (BAC), a présidé le 11 décembre la 7e réunion du BAC et une cérémonie pour transférer la présidence du BAC à l'ambassadrice du Brunei.

La cérémonie a été honorée par la présence des ambassadeurs, des chargés d'affaires et du personnel des ambassades des pays membres de l'ASEAN en Allemagne.

Dans son discours, l'ambassadeur vietnamien Vu Quang Minh a passé en revue les activités remarquables menées pendant le mandat du Vietnam en tant que président de l'ASEAN, telles que des événements exceptionnels organisés lors de la Journée de l'ASEAN et la cérémonie de lever du drapeau de l'ASEAN, une discussion avec le conférencier Michael Doyle, de l'Université de Columbia, et une visite à Mayence pour participer à un dialogue avec les ambassadeurs régionaux d'Asie, entre autres.

Ces activités ont contribué à renforcer la position de l'ASEAN et à consolider les liens entre les États membres de l'ASEAN, tout en affirmant le rôle du Vietnam au sein de ce mécanisme.

Le diplomate vietnamien a souligné qu'après plus de cinquante ans de formation et de développement, l'ASEAN est devenue une communauté solide, avec des membres de plus en plus unis, capables de faire face efficacement à tous les défis de l'époque. L'ASEAN est actuellement un partenaire clé de l'Union européenne (UE) et de l'Allemagne. Les relations de coopération dans tous les domaines entre les deux parties se développent de plus en plus, obtenant de nombreux résultats bénéfiques pour les deux parties, et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.

Lors de la réunion, l'ambassadeur Vu Quang Minh a remis le drapeau de l'ASEAN et transmis le rôle de présidence tournante du BAC à l'ambassadrice du Brunei, Pengiran Krtini Pengiran Tahir.

Les ambassadeurs des pays membres du BAC ont hautement apprécié les contributions positives et efficaces du Vietnam en tant que président du BAC et ont exprimé leur espoir que le BAC continuerait à mener des activités passionnantes et fructueuses dans les mois à venir.

Le rôle de président du BAC est pris en charge tour à tour par les pays de l'ASEAN tous les 6 mois. -VNA