Des habitants de la commune de My Long Nam, district de Cau Ngang, province de Tra Vinh, mettent en oeuvre un projet de reforestation. Photo: VNA

Tra Vinh (VNA) – En 2019, 62 milliards de dongs sont investis dans le programme de développement socioéconomique des régions peuplées par les Khmers.

Sur cette somme, 9 milliards de dongs sont accordés par le gouvernement irlandais et le reste, plus de 52 milliards de dongs, par le Programme 135 du gouvernement vietnamien (pour le développement socioéconomique des communes reculées et montagneuses ou en difficulté particulière).

La somme accordée par le gouvernement irlandais va dans la construction de dix ouvrages pour cinq communes des districts de Duyen Hai, Tra Cu et Cau Ngang.

Le fonds du gouvernement vietnamien est utilisé pour la restauration et la construction de 105 ouvrages de transports communaux, le développement de la production, l’ouverture de formations en faveur de cadres.

Depuis 2018, grâce aux différentes sources financières, Tra Vinh investit plus de 2.500 milliards de dongs pour développer communes et villages des Khmers en difficulté particulière, contribuant à réduire annuellement le taux de familles démunies de 4 points et à porter le revenu annuel par habitant à plus de 43,6 millions de dongs.

Tra Vinh compte actuellement près de 30% de sa population appartenant à des minorités ethniques. -VNA