Les délégués votent pour approuver la résolution du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les résultats du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) créeront une base solide pour que le Vietnam entre dans une nouvelle période de développement avec des victoires encore plus glorieuses.

C'est ce qu'a affirmé Julia Perie, vice-présidente du Parti Solidario de la coalition Frente de Todos de l'Argentine.

Selon elle, les résolutions adoptées lors du congrès seront les lignes directrices pour que le gouvernement et le peuple vietnamiens poursuivent la consolidation de l'économie de marché à orientation socialiste et l'édification d'un Vietnam puissant et développé.

Sous la direction du PCV, la solidarité a été renforcée permettant au Vietnam de surmonter les difficultés et d'obtenir de grandes réalisations, notamment dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19 et le développement économique, a-t-elle souligné.

D'après Julia Perie, le PCV place toujours les intérêts de la nation et du peuple au centre. Toutes les décisions et politiques sont prises dans l'intérêt du peuple. -VNA