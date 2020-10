Hanoi (VNA) – Le 17 octobre à Hanoi, le Front de la Patrie du Vietnam, la Direction centrale des programmes nationaux et la Télévision nationale du Vietnam ont organisé l’édition 2020 du programme «Tout le pays agit pour les pauvres».

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân font des dons pour soutenir les personnes dans le besoin. Photo: VGP

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân et plusieurs autres dirigeants étaient présents.

Un responsable du Front de la Patrie a présenté à l’audience le message du secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong, qui exprimait sa profonde compassion envers les sinistrés des typhons et des inondations dans le Centre du pays.

Dans son message, le leader Nguyên Phu Trong a demandé aux autorités locales de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider la population à retrouver une vie normale et a appelé à la solidarité et à l’entraide entre tous les Vietnamiens, dans le pays comme à l’étranger.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a quant à lui insisté sur l’implication de toute la société dans la lutte contre la pauvreté. Il a appelé les entreprises, les organisations et les particuliers dans le pays et à l’étranger à continuer de participer à cette lutte, en prêtant une attention particulière aux «chers compatriotes du Centre qui souffrent des graves conséquences provoquées par les typhons et les inondations». Lui-même et les autres officiels présents ont collecté en faveur des habitants du Centre.

Au total, 220 organisations et particuliers ont fait don ou promis des dons d’une valeur totale de 2.400 milliards de dôngs (88,3 millions d’euros) en faveur du Fonds pour les pauvres et de la Sécurité sociale. – VOV/VNA