Hanoi (VNA) - Du fait de la très importante population musulmane dans le monde, le tourisme Halal (marché touristique musulman) constitue un grand marché potentiel pour le secteur touristique mondial, dont le Vietnam. Profitant de cette « mine d'or », le secteur touristique du Vietnam tente de mettre en œuvre des solutions pour séduire les touristes musulmans.

Du fait de la très importante population musulmane dans le monde, le tourisme Halal (marché touristique musulman) constitue un grand marché potentiel pour le secteur touristique mondial, dont le Vietnam. Photo : VNA

Au Vietnam, l'Autorité nationale du tourisme du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme estime que le marché du tourisme halal est concentré en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud et dans le Pacifique Sud.



Depuis de nombreuses années, les touristes des pays musulmans au Vietnam ont considérablement augmenté, en particulier le marché indien qui connaît une forte croissance (rien qu'en septembre 2023, le nombre de touristes indiens a augmenté de 240 % en glissement annuel). Les visiteurs des pays d'Asie du Sud-Est comme Singapour et l'Indonésie ont également augmenté.



Ha Van Sieu, directeur adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a déclaré que le marché Halal offre des opportunités prometteuses pour le tourisme vietnamien et constitue une « mine d'or » qui peut créer une dynamique pour le secteur du tourisme.

De nombreux ateliers sur le tourisme Halal sont organisés dans les localités du pays. Photo : VNA

Reconnaissant clairement le potentiel du marché Halal, depuis début 2022, le Vietnam a organisé de nombreuses conférences de promotion des investissements touristiques dans la région du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. De nombreux ateliers sur le tourisme Halal sont organisés dans les localités du pays. Les provinces et villes de Quang Ninh, Da Nang, Quang Nam, Kien Giang... ont prévu d'accueillir des invités musulmans venus d'Inde, de Malaisie, de Singapour...



Cependant de nombreux experts affirment que le Vietnam a encore de nombreuses lacunes pour attirer efficacement ce flux de clientèle. Le président de l'Association vietnamienne du tourisme, Vu The Binh, a déclaré que les installations et les services destinés aux touristes musulmans au Vietnam s’avèrent modestes. En outre, le manque d'information, de compréhension, de sensibilisation et de certification Halal pour les produits et services, notamment la cuisine, constitue également un obstacle qui empêche de nombreuses localités et unités touristiques de ne pas avoir été en mesure d'accueillir un afflux de ces visiteurs.



Pour exploiter efficacement ce marché potentiel, le directeur général adjoint de l'hôtel Daewoo de Hanoi, Sunny Ghaiee, a déclaré que les localités devraient mettre en place des programmes de formation en matière de services pour les restaurants et les établissements d'hébergement à fort potentiel, notamment des espaces de restauration dédiés aux clients musulmans.



À Hanoï, le marché du tourisme Halal est également considéré comme apportant de nombreux avantages au tourisme de la capitale dans le contexte où le nombre de visiteurs indiens, malaisiens et singapouriens a fortement augmenté.



Le directeur du service du Tourisme de Hanoï, Dang Huong Giang, a déclaré que de nombreux hôtels et restaurants proposent déjà des menus appropriés pour ces clients, en plus des menus pour les Européens et les Asiatiques non musulmans.



Le service du Tourisme guidera les établissements touristiques pour promouvoir le développement de services adaptés aux clients musulmans, organiser la formation du personnel et accorder plus d'attention à la publicité et à la promotion du marché Halal... - VNA