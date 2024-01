Thua Thien-Hue (VNA) - En 2024, le Centre de conservation des monuments de Hué envisage de se concentrer sur la conception de produits touristiques haut de gamme, en particulier ceux de tourisme nocturne dans la Citadelle de Hué.



Selon son directeur, Hoang Viet Trung, le soir du Nouvel An lunaire ainsi que les trois premiers jours de l’Année lunaire du Dragon 2024, le Centre de conservation des monuments de Hué organisera de nombreuses activités artistiques pour recréer l'atmosphère des premiers jours de la nouvelle année dans la Cour de la dynastie des Nguyen (1802-1945).



En 2023, l’ensemble de monuments de Hué - patrimoine culturel mondial, a accueilli plus de 2,3 millions de visiteurs, dont plus d'un million d’étrangers, pour un total de revenus de près de 356 milliards de dongs.-VNA