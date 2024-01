Des touristes sud-coréens à Hue par voie aérienne. Photo: baochinhphu.vn





Le 1er janvier, vers 9 heures du matin, le vol VN1541 transportant 200 passagers en provenance de Hanoï à destination de Hue a atterri à l'aéroport international de Phu Bai. Ces passagers ont été chaleureusement accueillis par des responsables provinciaux et de l'industrie touristique locale. Ils ont reçu des fleurs et des cadeaux, et ont profité d'un programme artistique. Deux passagers chanceux ont même reçu des billets aller-retour pour des vols intérieurs de Thua Thien Hue (VNA) - Le Département du Tourisme de la province de Thua Thien - Hue a organisé le 1er janvier à l'aéroport international de Phu Bai un programme d'accueil des premiers touristes par voie aérienne de l'année 2024.Le 1er janvier, vers 9 heures du matin, le vol VN1541 transportant 200 passagers en provenance de Hanoï à destination de Hue a atterri à l'aéroport international de Phu Bai. Ces passagers ont été chaleureusement accueillis par des responsables provinciaux et de l'industrie touristique locale. Ils ont reçu des fleurs et des cadeaux, et ont profité d'un programme artistique. Deux passagers chanceux ont même reçu des billets aller-retour pour des vols intérieurs de Vietnam Airlines , ainsi que des cadeaux du Département du tourisme de la province de Thua Thien - Hue.

Cet événement marque le début d'une série d'événements et de festivals liés au tourisme dans la province en 2024, tels que la Fête du Printemps, la Fête de l'Été et surtout le fameux Festival de Hue 2024... Parallèlement, la province continue de promouvoir et de présenter ses destinations et ses produits touristiques, en élaborant des labels touristiques telles que "Hue - ville des festivals", "Hue - capitale culinaire" et "Hue - capitale de l’Ao dai", afin d'attirer les touristes nationaux et étrangers.



En 2024, le secteur touristique de la province vise 3,5 à 4 millions de visiteurs, dont 60 à 70% de touristes nationaux, et 7.000 à 8.000 milliards de dôngs de recettes.



Afin d'atteindre ces ambitieux objectifs, le secteur touristique de Thua Thien - Hue a prévu de développer différents types de tourisme avec des produits caractéristiques et variés. La province continuera de promouvoir le tourisme intelligent en se basant sur la transformation numérique verte et durable... -VNA

Nghiêm Thị Kim Thập source