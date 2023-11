Le site historiques de Lam Kinh. Photo : baothanhhoa.vn



Thanh Hoa (VNA) - Le tourisme est considéré comme l'un des principaux moyens pour les échanges culturels. Le tourisme crée non seulement des opportunités pour les gens de découvrir ce qui se passe dans la société contemporaine mais aussi d'explorer des cultures d'autrefois. Pas étonnant donc que l'exploitation des valeurs patrimoniales et historiques associées au développement touristique soit actuellement une orientation privilégiée.



Le tourisme est de plus en plus considéré comme un moyen efficace de préserver le patrimoine naturel et culturel. La Stratégie du développement des industries culturelles du Vietnam à l'horizon 2020, avec vision à l'horizon 2030, a fixé comme objectif général de développer les industries culturelles du Vietnam, y compris le tourisme culturel, en tant qu'importants secteurs économiques contribuant positivement à la croissance économique et à la création d’emplois. La stratégie répond aussi aux besoins de créativité et de divertissements de la population nationale, promeut l’image du Vietnam et de son peuple et donne la priorité au développement d’industries présentant de nombreux avantages et potentiels.



Thanh Hoa possède de nombreuses reliques et paysages magnifiques, dont le site historique de Lam Kinh, avec une histoire de près de 6 siècles. Sur la base de la Stratégie du développement des industries culturelles du Vietnam à l'horizon 2020, avec vision à l'horizon 2030 et sur la base des avantages existants et potentiels pour exploiter et développer le tourisme, ces dernières années, ce site a été l’objet de projets de rénovation et d’exploitation pour devenir l'une des attractions touristiques culturelles et spirituelles de la province de Thanh Hoa.



En 2021 et 2022 et au cours des neuf premiers mois de 2023, Lam Kinh a accueilli plus de 652 500 visiteurs, dont près de 13 000 étrangers.

Pour développer le tourisme à Lam Kinh, selon des experts, il faut avant tout prêter attention à la planification et à l'organisation de ce site, conformément à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ainsi qu'aux réglementations légales mentionnées dans la Loi sur le patrimoine culturel, la Loi sur le tourisme et d'autres lois connexes. Ils ont aussi souligné des études sur le soulèvement de Lam Son.

Selon le professeur agrégé, le Dr Pham Mai Hung, la liste actuelle des recherches sur le soulèvement de Lam Son et le début de la dynastie des Le, publiée lors de la « Séminaire scientifique nationale : le soulèvement de Lam Son et l'établissement de la dynastie des Le », comprend 470 ouvrages. Cependant, les ouvrages de recherche sur le site de Lam Son ne représentent qu'une petite partie. Donc, il est difficile de classer ce site.



Toujours selon le professeur agrégé Dr. Pham Mai Hung, des générations de dirigeants de la province de Thanh Hoa ont toujours été soucieux de préserver et de promouvoir la zone des reliques de Lam Kinh. En même temps, ils ont créé des conditions favorables pour que les historiens et les spécialistes de l'histoire locale puissent étudier minutieusement ce soulèvement de Lam Son.



Selon ce chercheur, il est nécessaire de prendre une série de mesures pour à la fois bien préserver ce site et promouvoir sa valeur. Il a également exprimé l'espoir qu'il y aura bientôt des mesures globales et proactives afin de faire de Lam Kinh un centre de recherche, d'éducation historique et d'expériences culturelles. -VNA