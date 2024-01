Photo : AFP/VNA

Bangkok, 5 janvier (VNA) – Le bureau de Phuket de l'Autorité touristique de Thaïlande (TAT) continuera à promouvoir la province en tant que destination toute l'année sans basse saison officielle, selon le directeur du bureau Lertchai Wangtrakuldee.Cette stratégie fait suite au succès enregistré en 2023, lorsque la province touristique du Sud de la Thaïlande a atteint ses objectifs d'arrivée et de revenus avant la fin de l'année.Fin novembre, la province avait attiré plus de 10 millions de touristes et en avait reçu 330 milliards de bahts (plus de 9,5 milliards de dollars).Lertchai Wangtrakuldee a déclaré que son bureau poursuivra la stratégie visant à libérer la province de la "basse saison", qui tombe habituellement de mai à septembre.Il a déclaré que la province cible les touristes de Taiwan (Chine), de Hong Kong (Chine), de Malaisie, de Singapour et du Vietnam pendant la basse saison typique, tout en essayant de maintenir ceux de Russie et du Kazakhstan.Il a déclaré que Phuket maintiendrait la diversité du marché sans dépendre d’un seul pays pour éviter toute répercussion.Son bureau prévoit également d'envoyer des touristes de long séjour dans les provinces voisines comme Phangnga et Krabi.Il a déclaré que le tourisme communautaire sera encouragé parmi ceux qui arrivent sur des bateaux de croisière, les étudiants qui viennent à Phuket pour un court cours de langue, ainsi que les touristes chinois qui ont tendance à voyager seuls ou en petits groupes.Pendant les vacances du Nouvel An, Phuket a accueilli plus de 250.000 visiteurs et a récolté plus de 8 milliards de bahts, a-t-il déclaré.Environ 70 % des visiteurs étaient des étrangers arrivant par vols directs. Le plus grand groupe de touristes, soit 4 000 à 5 000 par jour, venait de Russie, suivi de la Chine, de l'Inde, de l'Australie et du Royaume-Uni.Le taux d'occupation était en moyenne de 82 %, certains hôteliers signalant en 2019 une multiplication par trois de leurs revenus par rapport au niveau d'avant la COVID-19. - VNA