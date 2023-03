Photo d'illustration : VNA



Thai Binh (VNA) - Avec la détermination de faire retirer prochainement le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) contre la pêche illégale INN ), la province de Thai Binh (Nord) met en œuvre de nombreuses solutions pour régler les questions qui s’imposent dans la gestion des ports de pêche, inspecte et suivent de près les activités de pêche, tout en régularisant progressivement les activités de pêche dans la localité.A présent, la gestion des ports de pêche, le contrôle de la pêche dans la province a connu de nombreux changements. Notamment, le Comité populaire provincial a promulgué des plans avec une précises feuille de route assignée aux services, secteurs et localités pour la mise en œuvre.Hoang Minh Giang, directeur du sous-département provincial de la pêche de Thai Binh, a déclaré qu'en mars 2023, la province comptait 763 navires de pêche d’une capacité totale de plus de 105.100 kW, qui avaient été enregistrés et avaient introduit ses données dans la base de données nationale des pêches VNFishbase. Il y a eu 174/182 navires de pêche éligibles aux certificats de sécurité alimentaire et 692/763 navires de pêche ayant obtenu des licences de pêche.Les forces fonctionnelles locales inspectent régulièrement et contrôlent strictement la gestion des ports de pêche et des activités de pêche, conformément aux recommandations de la CE et de la Direction de la pêche et aussi informent mensuellement les comités populaires des districts de la liste des navires de pêche qui n'ont pas obtenu de permis de pêche, n'ont pas installé ou débranché d'équipements VMS... pour un suivi et une supervision rapprochés.Le Comité populaire provincial exige que d'ici mai 2023, les forces fonctionnelles doivent compléter l'immatriculation des navires de pêche, la délivrance de la licence et l’installation des équipements de surveillance… De plus, la province ouvrira les campagnes d'inspection et de contrôle mobilisant la coordination entre les autorités intersectorielles. -VNA