Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a rendu visite le 11 janvier, aux familles des anciens dirigeants du Parti et de l'État à Hô Chi Minh-Ville, à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) et du 93e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930).