L'île de Goto dans la préfecture de Nagasaki (Japon). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors des derniers jours du Nouvel An lunaire du Buffle, Le Trung Tin et d'autres étudiants vietnamiens de l'Ecole de langue japonaise Goto, située sur une haute colline de l'île de Goto dans la préfecture de Nagasaki (Japon), ont préparé un repas pour célébrer la fin de l'année et invité les enseignants de l'école et des habitants locaux.

Ils veulent exprimer leur gratitude à ceux qui prennent soin d'eux pendant leur séjour d’étude sur cette île.

Le Trung Tin est né en 1997 dans la ville de Ninh Hoa, province de Khanh Hoa (Centre). Après avoir obtenu son baccalauréat, Tin a décidé d'aller au Japon pour étudier et est devenu l'un des 16 premiers étudiants de l'Ecole de langue japonaise Goto. Il s'agit d'une école de langue japonaise exclusivement pour les Vietnamiens, créée en 2020 par l’administration de la ville de Goto, en coopération avec l’administration de la préfecture de Nagasaki et l'Université publique de Nagasaki.

Tin a dit être grandement soutenu par le gouvernement japonais et les habitants de Goto. Il a reçu une réduction des frais de scolarité de l'école lorsque l'épidémie de COVID-19 a éclaté.



Parmi les invités présents au repas donné par les étudiants vietnamiens se trouvait Yoshihama Yosuke, directeur de l'école. Il a estimé : « Les étudiants vietnamiens sont tous très bons. Ils ont apporté beaucoup de rêves avec eux lorsqu'ils sont venus au Japon pour étudier dans notre école. Ils ont tous fait de leur mieux pour surmonter les difficultés ». Par conséquent, il croit que ces étudiants auront un bel avenir. -VNA