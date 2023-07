« Têt d’été » en Belgique pour assister les enfants défavorisés au Vietnam. Photo: VNA



Gand (VNA) – Le « Têt d’été » est un événement que les « Friends for Vietnamese Kids » (Amis pour les enfants vietnamiens) ont organisé le 1er juillet à Gand (Belgique), dans le but de faire découvrir la culture vietnamienne et de recueillir des fonds pour aider les enfants pauvres au Vietnam.



Pour préparer l'événement, deux mois avant, les organisateurs avaient annoncé sur les réseaux sociaux un "marché du Têt en ligne". Plusieurs marchandises y ont été vendus et les recettes seront utilisées pour aider des enfants pauvres au Vietnam.

Impliquée dans des activités sociales et bénévoles au Vietnam depuis de nombreuses années, Nguyên Chung Thuy et son mari, Rudy Moneyn, et des amis belges ont fondé en 2014 le groupe « Friends for Vietnamese Kids ».



Tous les 2 ans, le groupe organise des activités de collecte de fonds pour soutenir les enfants pauvres de la province de Bac Giang au Vietnam. Il reçoit un soutien actif de la communauté vietnamienne en Belgique.



A ce jour, le groupe a aidé environ 800 élèves de la province de Bac Giang. Depuis 2020, il a lancé un programme de soutien régulier en faveur de 10 enfants avec un montant de 500.000 dôngs chacun, remis annuellement à leurs familles pour s'assurer qu'ils disposent de suffisamment de livres et de fournitures scolaires pour la nouvelle année scolaire.