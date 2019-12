Des SMS pour les pauvres et les victimes de l'agent orange. Photo: baohiemxahoivietnam

Le 16 décembre, la Croix-Rouge du Vietnam, en collaboration avec le Portail humanitaire national 1400, a lancé ce programme de messagerie pour soutenir le mouvement "Têt pour les pauvres et les victimes de l’agent orange/dioxine".Pour chaque SMS envoyé, 20.000 dongs seront reversés à la Croix-Rouge du Vietnam. A travers ce programme, celle-ci souhaite mobiliser la population du pays à soutenir, à l’occasion du Nouvel An lunaire, les familles pauvres, les victimes de l'agent orange et de catastrophes naturelles.Ce programme, lancé en 2012 par la Croix-Rouge du Vietnam et le Portail humanitaire national 1400, a permis à des dizaines de millions de pauvres et victimes de l'agent orange de fêter le Têt dans la dignité et la joie.En 2019, plus de 600 millions de dongs avaient été mobilisés. - CPV/VNA