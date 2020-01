La vice-présidente de Dang Thi Ngoc Thinh remet des cadeaux à des enfants pauvres de la province de Tien Giang à l'occasion du Têt traditionnel. Photo: VNA

Tien Giang (VNA) - A l’approche du Nouvel an lunaire 2020 (Têt de l’année du Rat), la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a rendu visite lundi 13 janvier à des familles bénéficiant des politiques sociales et des enfants pauvres dans le district de Cho Gao, province de Tien Giang (Sud).

La dirigeante vietnamienne a offert 50 paquets de cadeaux du Nouvel An lunaire à des familles bénéficiaires des politiques sociales et 50 paquets de cadeaux et bourses d’études à des enfants déshérités, et leur a formulé ses vœux du Têt.

En outre, 150 paquets de cadeaux supplémentaires seront remis à des enfants pauvres dans les temps à venir. La valeur totale des cadeaux s’est élevée à 300 millions de dôngs.

Le chef de la Commission centrale de l’Economie du PCV Nguyen Van Binh offre des cadeaux aux travailleurs en situation difficile dans la province de Binh Duong (Sud). Photo: VNA

Auparavant le 12 janvier, Nguyen Van Binh, chef de la Commission de l’Economie du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), avait rendu visite à des travailleurs en situation difficile dans la province de Binh Duong (Sud). Il avait remis 305 cadeaux à 300 travailleurs en difficulté et à 5 foyers démunis. -VNA