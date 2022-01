Hanoi, 28 janvier (VNA) - Truong Thi Mai, présidente de la Commission centrale d’organisation du Parti communiste vietnamien, s’est rendue jeudi dans la province septentrionale de Diên Biên.

Truong Thi Mai, présidente de la Commission centrale d’organisation du Parti communiste vietnamien. Photo : VNA

Elle a demandé aux autorités locales de lutter plus efficacement contre la pauvreté pour élever le niveau de vie des populations des zones lointaines et reculées.Vu Hoài Bac, le président de la Commission des affaires religieuses du gouvernement, est quant à lui allé souhaiter un Têt heureux à l’antenne du Sud de l’Eglise bouddhique du Vietnam et à l’Archevêché de Hô Chi Minh-Ville.Le même jour, des représentants du Commandement de l’armée de l’air et de la défense antiaérienne ont offert des cadeaux aux personnes démunies et méritantes de Quang Diên, dans la province centrale de Thua Thiên-Huê.Le secrétaire du comité du Parti de Hanoï, Dinh Tiên Dung, a présenté ses meilleurs vœux aux salariés du parc industriel de Thang Long et du Centre médical du district de Dông Anh. - VOV/VNA