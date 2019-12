Têt 2020 : L'aéroport Tan Son Nhat prévoit de desservir plus de 3,7 millions de passagers

L'aéroport international Tan Son Nhat de Ho Chi Minh-Ville prévoit d'accueillir plus de 3,7 millions de passagers lors du prochain Nouvel An lunaire (Têt) de l’Année du Rat, en hausse de 5,95% sur un an.