Photo d'illustration: Vu Phuoc

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ayant pour thème "Aspiration à long terme", la rue florale Nguyên Huê 2019 sera ouverte pendant sept jours, du 2 au 8 février 2019 (soit du 28e jour du 12e mois lunaire de l'Année du Chien au 4e jour du premier mois lunaire de l'Année du Cochon).



Organisé par la compagnie Saigontourist sous l’égide du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, cet événement annuel très original de la mégapole du Sud répond aux besoins de distraction des Saïgonnais et des touristes - notamment des Viêt kiêu - au cours des vacances du Têt traditionnel.



La rue florale Nguyên Huê 2019 ira de la rue Lê Thanh Tôn à celle de Tôn Duc Thang, soit 720m de long. Elle comprendra trois tronçons principaux transmettant chacun un message : ville riche en identité, ville intelligente et ville innovante.



Selon les prévisions, la cérémonie d'ouverture aura lieu à 19h00 le 2 février, avec une cérémonie pour rendre hommage au Président Ho Chi Minh au pied de sa statue.



Le point d'orgue de cette année sera six cochons-tirelires en terre cuite qui seront installés le long de la rue florale. Ils seront peints en rouge et auront pour but de collecter des fonds pour assister les élèves démunis de la ville.



Lors du Têt 2018, cette rue avait accueilli plus de 1,5 million de touristes vietnamiens et étrangers.-CPV/VNA