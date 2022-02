Hanoï (VNA) - Selon les statistiques du département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique, pas moins de 216 accidents de la circulation sont survenus dans l'ensemble du pays lors des neuf jours de vacances du Nouvel An lunaire du 29 janvier au 6 février, faisant 121 morts et 138 blessés.

Photo d'illustration : VNA



Le nombre d'accidents, et de cas de décès et de blessés ont respectivement diminué de de 7,3%, 10,4% et 17,4% par rapport au précédent Têt.

Parmi eux, 214 accidents de la route ont fait 120 morts et 137 blessés tandis que deux accidents ferroviaires ont fait un mort et un autre blessé.

La police des localités a également trouvé 25.723 cas d'infractions avec des amendes allant jusqu'à plus de 25 milliards de dongs, détenu 110 automobiles et 4.277 motos et révoqué 2.127 permis de conduire.

Plus de 1.600 conducteurs ont dépassé la limite légale de «conduite en état d'ébriété», soit 6,6% du nombre total d'infractions.

Les localités ont perçu des amendes de plus de 100 millions de dongs pour 215 cas d'infraction sur les voies navigables.

A travers des inspections, la police de la circulation s'est associée aux agences compétentes pour arrêter 23 criminels et 32 trafiquants de drogue au cours de la période.- VNA