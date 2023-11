Ce prix honorifique promet de faire de Tan Hoa un lieu touristique attrayant au Nord-Ouest de la province de Quang Binh, un "satellite" de Phong Nha-Ke Bang, selon la planification de Quang Binh pour la période 2021-2030, vision jusqu'en 2050.

Photo : VNA

"Le succès de Tan Hoa créera une direction nouvelle et différente dans le développement du tourisme afin que d'autres localités partageant des conditions similaires puissent s'y référer et appliquer avec succès", a estimé Ho An Phong, vice-président du Comité populaire provincial de Quang Binh.Tan Hoa est une commune montagneuse située à environ 8 km au Sud-Est du chef-lieu de Quy Dat, district de Minh Hoa. Le village est entouré de montagnes calcaires, au milieu se trouve la rivière Rao Nan. Chaque année, entre la mi-septembre et la mi-novembre, après de fortes pluies, d'énormes crues apparaissent et inondent le village de Tan Hoa.Pour vivre en sécurité, les habitants ont pris en 2011 l'initiative de fabriquer des radeaux résistants aux inondations. En 2012, ils les ont transformés en maisons flottantes. De 2012 à 2020, la société Oxalis a lancé un appel à financement pour construire près de 200 maisons flottantes dotées d'une charpente en acier, de murs et d'un toit en tôle ondulée. Chaque maison couvre une superficie de 30 m², suffisamment pour subvenir aux besoins d'une famille d'au moins 6 personnes. En octobre 2023, plus de 620 maisons flottantes avaient été construites.