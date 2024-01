Le docteur vénézuélien Juan Gamez remet un portrait du Président Ho Chi Minh dessiné par lui-même à l'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre des activités marquant le 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février), l'ambassade du Vietnam au Venezuela, en coordination avec l'Université centrale du Venezuela (UCV) et la Maison de l'amitié Venezuela-Vietnam (CAVV), a organisé le 24 janvier une table ronde sur la vie et la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh et la Révolution vietnamienne.

L'événement a suscité la participation d'universitaires, de chercheurs, de professeurs et d'étudiants de l'UCV.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur vietnamien au Venezuela, Vu Trung My, a affirmé le rôle du Parti communiste du Vietnam (PCV) en tant que facteur décisif de la victoire de la Révolution vietnamienne.

S'agissant des relations Vietnam-Venezuela, il a indiqué que le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2024 était une opportunité de renforcer l'amitié traditionnelle et le partenariat inétgral entre les deux pays.



De son côté, le docteur Pedro Barrios de l'UCV, a souligné qu'il s'agissait d'une opportunité pour les universitaires, les chercheurs, les enseignants et les étudiants de cette université de mieux comprendre la vie et la carrière révolutionnaire du Président Ho Chi Minh et le PCV.



A cette occasion, une exposition de photos sur le Vietnam, son peuple, son amitié et sa coopération avec le Venezuela au cours des 35 dernières années, et un spectacle de défilé d’ « ao dai » (tunique traditionnelle vietnamienne) et de danse au chapeau conique, ont été organisés pour présenter la culture vietnamienne aux délégués. –VNA