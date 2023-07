Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux agences et aux localités de donner la priorité à la suppression des obstacles à la production et aux affaires en présidant une visioconférence entre le gouvernement et les localités et une réunion régulière du gouvernent du mois de juin.

Vue de la visioconférence entre le gouvernement et les localités et de la réunion régulière du gouvernent du mois de juin. Photo: VNA

Face à la multitude de défis à relever, le chef du gouvernement a appelé les ministères, les agences et les localités à se résoudre à maintenir la macro-économie, à maîtriser l’inflation et à assurer les grands équilibres économiques.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, en juin et au cours des six premiers mois de cette année, le gouvernement s’est concentré sur la direction de la mise en œuvre des résolutions et des conclusions du Comité central du Parti, du Politburo et de l’Assemblée nationale.

Le gouvernement a également prêté attention à la construction et au perfectionnement institutionnels et juridiques, avec la tenue de cinq réunions thématiques sur la construction des lois et la publication de divers documents, résolutions, décisions et dépêches, a-t-il déclaré.

En particulier, 25 groupes de travail, composés de membres du gouvernement, ont eu des séances de travail directes avec les localités et ont traité 300 des 1.000 pétitions, et ils s’attaquent aux problèmes en suspens.

Il a souligné que grâce à l’engagement drastique de l’ensemble du système politique, du peuple et de la communauté des affaires, et sous la direction du Parti, la situation socio-économique nationale en juin a évolué positivement, de nombreux domaines affichant des résultats meilleurs que le mois précédent et les cinq premiers mois, et en général, le deuxième trimestre est meilleur que le premier.



De nombreuses organisations internationales réputées continuent de prévoir que le Vietnam est l’un des pays à fort taux de croissance dans la région et le monde. Les agences de notation maintiennent et améliorent également la cote de crédit nationale du Vietnam, a indiqué le chef du gouvernement.

Il a souligné les difficultés et les obstacles existants, tels qu’une croissance plus faible que prévu, les défis auxquels sont confrontées les entreprises, les pertes d’emplois et des heures de travail. Les disciplines et les règlements doivent encore être strictement appliqués tandis que de nombreux cadres et fonctionnaires ont montré qu’ils craignaient de faire des erreurs et d’assumer des responsabilités.

En ce qui concerne les tâches pour juillet et le troisième trimestre, il a demandé aux ministères, aux agences et aux localités de donner la priorité à la stimulation de la croissance parallèlement au maintien de la macroéconomie et à la garantie du niveau de vie de la population, de continuer à déployer la politique monétaire de manière proactive, flexible et efficace, et de la combiner avec le politique budgétaire, tout en augmentant la capacité de production de l’économie nationale.

Les groupes de travail susmentionnés doivent redoubler d’efforts pour examiner le règlement des pétitions et régler les problèmes émergents en temps opportun, a-t-il déclaré, ajoutant que les procédures administratives devraient être davantage simplifiées pour créer des conditions favorables pour les personnes et les entreprises.

Il a également exhorté à stimuler les trois moteurs de croissance que sont l’investissement, la consommation et l’exportation ; à rechercher de nouveaux marchés et commandes ; à accorder plus d’attention au bien-être social; à promouvoir la culture, la santé, l’éducation et la formation, la science et la technologie, la protection de l’environnement, la transition énergétique, la croissance verte et l’économie circulaire ; à renforcer la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines; à maintenir la stabilité politique et sociale, à consolider la défense et la sécurité nationales et à renforcer les affaires extérieures et l’intégration internationale.

Les questions importantes et urgentes dans le travail de planification doivent être traitées de manière opportune et efficace, a-t-il poursuivi, ajoutant que le travail d’information doit être renforcé, en particulier la diffusion des politiques, contribuant ainsi à susciter un consensus public.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également confié des tâches spécifiques aux comités populaires des villes et des provinces sous l’autorité centrale, à la Banque d’État du Vietnam, aux ministères, aux groupes et aux entreprises. – VNA