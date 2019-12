Berlin (VNA) - A Berlin où vivent nombre de Vietnamiens, une école maternelle bilingue vietnamo-allemande baptisée Ander alten Kastanie (Sous le vieux châtaignier) a été fondée il y a six ans.

Devant l’école maternelle se tient un vieux châtaignier centenaire, d’où le nom de cet établissement. Fondée il y a six ans, l’école répond en partie au besoin de crèches et écoles maternelles qui sont maintenant rares à Berlin.

Selon Maja Bunk, enseignante de l’école maternelle Ander alten Kastanie, la recherche de l’endroit n’a pas du tout été facile. « Nous avons eu de la chance de trouver ce lieu », a-t-elle indiqué.

Les Vietnamiens d’Allemagne veulent que leurs enfants, nés dans ce pays, puissent parler vietnamien. Cette école maternelle est un endroit idéal où ces enfants peuvent à la fois pratiquer l’allemand et le vietnamien. Actuellement, l’école comprend une trentaine d’enseignants et employés, dont sept parlant vietnamien, et environ 70 enfants allemands d’origine vietnamienne et d’autres pays.

« On reçoit souvent des aides matérielles et morales de l’ambassade du Vietnam à Berlin. C’est un précieux encouragement pour nous », a affirmé Beate Schwuchow, directrice de l’école Ander alten Kastanie.

L’école privilégie toujours l’allemand comme langue maternelle des enfants. Le vietnamien est un outil pour les aider à mieux comprendre la culture de leur pays d’origine. Depuis sa fondation, l’école a accueilli plus de 500 enfants, dont 40% d’origine vietnamienne.-VNA