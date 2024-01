Photo d'illustration: thestar.com.my

Kuala Lumpur (VNA) - Le ringgit malaisien et la roupie indonésienne devraient surperformer dans la région en 2024 « sur une base relative », bénéficiant le plus de la divergence des politiques monétaires, selon Standard Chartered.



« En termes de performance relative, nous nous attendons à une surperformance de l'IDR (roupie indonésienne) et du MYR (ringgit malaisien) et à une sous-performance du PHP (peso philippin) ; nous sommes relativement neutres sur le SGD (dollar de Singapour), le THB (baht thaïlandais) et VND (dong vietnamien) », a indiqué la banque dans son rapport de recherche mondial.



Standard Chartered a déclaré que la stabilisation de l’économie chinoise est également un coup de pouce pour les monnaies de l’ASEAN, estimant que la deuxième plus grande économie génère entre 4,0 et 12 % du PIB de la région.-VNA