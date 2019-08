Les jeunes vietnamiens au sein du club de kendo du collège Matsubara. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Une délégation de 12 jeunes vietnamiens a terminé le 4 août une visite d'amitié de six jours au Japon organisée par le groupe Kyocera.

Durant leur séjour, ils ont visité le musée national des nouvelles sciences et de l'innovation appelé "Miraikan" à Tokyo, un établissement de production du groupe Kyocera, et rencontré des jeunes du collège Matsubara à Kyoto. Notamment, ils ont vécu trois jours avec des habitants locaux, afin de découvrir les us et coutumes des familles japonaises.

Selon Takashi Sato, chef du Département de l'Administration des Ressources Humaines de Kyocera, cette visite était inscrite dans le cadre d'un programme organisé sur l'initiative de Kazuo Inamori, fondateur du groupe, permettant d’inviter des jeunes étrangers au Japon.

Actuellement, Kyocera est en train d'élargir ses activités d'affaires au Vietnam. Le groupe invite les jeunes vietnamiens à participer à ce programme pour qu'ils deviennent une passerelle entre le Vietnam et le Japon, a ajouté Takashi Sato.

Actuellement, Kyocera dispose d'établissements de production dans la province de Hung Yen et la ville de Hai Phong (Nord), avec environ 6.000 employés. -VNA