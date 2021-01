Les Vietnamiens ont voté pour la première fois. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les premières élections législatives de la République démocratique du Vietnam ont eu lieu le 6 janvier 1946, il y a 75 ans.



Selon le compositeur Dô Quyên (de son vrai nom Nguyên Van Quy), cette journée du 6 janvier était stupéfiante. Des drapeaux, des affiches, des banderoles avaient envahi les rues et dans la capitale, on pouvait entendre des chants partout.



«Il s’agissait d’un évènement très particulier pour le peuple vietnamien, car c’était la première fois que le pays se dotait d’une Assemblée nationale. À cette époque-là, les notions de pouvoirs législatifs et exécutifs n’étaient pas familières à la population. C’est pourquoi, le Président Hô Chi Minh avait demandé aux autorités locales d’expliquer aux citoyens que le vote leur permettait de s’exprimer sur les politiques du Parti et de l’État au nom de la population», se souvient-il.



Domicilié dans la province de Bac Giang, Kim Xuyên Luong, de l’ethnie Tày, avait 19 ans lorsqu’il a voté pour la première fois de sa vie.



«Grâce à ces élections, nous avions l’Assemblée nationale – un organe législatif du Vietnam libre, de la République démocratique du Vietnam. Le Vietnam avait désormais sa propre souveraineté», nous dit-il.



En 1946, les 71 provinces et grandes villes du pays ont organisé le scrutin. Le taux de participation était de 89%. Plusieurs électeurs ont pleuré après avoir voté pour la première fois.-VOV/VNA